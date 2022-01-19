В Харькове реконструируют музей, в нем не будет стен: фото проекта

В Харькове продолжается работа над проектом по реконструкции Литературного музея. Проект планируется презентовать уже в нынешнем году, пишет "СтройОбзор".

По словам авторов проекта, здание, в котором размещается Литмузей, - особняк начала ХХ века, и не приспособлен для размещения музейных экспозиций. Это значительно осложняло перемещение по зданию как работникам, так и посетителям музея.

После реконструкции на первом этаже музея обустроят вестибюль, аудиторию для конференций, презентаций и образовательных программ, сувенирный магазин и музейное кафе с террасой. Во дворе появится открытая библиотека, место для публичных презентаций, литературных чтений и перфомансов.

На втором этаже старого здания обустроят служебные помещения для исследователей и кураторов выставочных программ. На третьем - фондохранилище, где будет предусмотрен особый климатический режим.

Сейчас утверждается финансирование проекта.

Справка SQ. Харьковский Литературный музей находится на ул. Багалия, 6.

Идея его создания возникла еще в начале 1930-х гг. Тогда музей литературы располагался в Доме литераторов им. Василия Эллана-Блакитного, который в то время считался местом как официальных, так и неформальных встреч писателей.

В особняк на ул. Багалия музей переехал в 1988 году.

В коллекциях Литмузея хранятся экспонаты 1910-1930-х из архивов Ивана Днипровского, В. Титаря, А. Чернышова (книги с автографами, уникальная переписка писателей, периодические издания с комментариями писателей, фотокарточки, личные вещи), оригинальная живопись харьковских художников-авангардистов, копии и оригиналы документов, переданных МВД Украины, и мемориальные экспонаты.

В 1993 г. сын украинской переводчицы Марии Пилинской, жительницы легендарного дома писателей «Слово на ул. Культуры, 9, передал Литмузею чемодан с архивом матери 1920-1930-х.

Современный проект реконструкции Харьковского литературного музея был инициирован коллективом самого учреждения еще в 2017 году. Осенью 2021 года руководство музея объявило тендер на разработку проектно-сметной документации.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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