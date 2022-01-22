В Харькове родителям будут рассылать фото обедов из детских садов

С понедельника 24 января всем родителям, чьи дети ходят в детские сады Харькова, будут отправлять фото обедов ребенка. Об этом на брифинге сообщила директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко.

"Родители увидят, что ест ребенок, как выглядит блюдо. Какая котлета, суп, наггетс. Если мы хотим сформировать здоровую нацию, нужно начинать с детства", - рассказала Ольга Деменко.

Чиновница напомнила, что с января 2022 года питание в городских школах и детских садах организовано согласно обновленным рекомендациям Министерства здравоохранения Украины, которые разрабатывались во исполнение соответствующего постановления Кабинета Министров Украины 24 марта 2021 года. Реформу детского питания инициировала первая леди Елена Зеленская, а меню разработал известный кулинар Евгений Клопотенко.

В обновленном меню ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и консервов. В то же время увеличено количество молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, бобовых, круп, свежих овощей и фруктов.

По словам Ольги Деменко, такое нововведение родители, дети которых посещают городские учебные заведения, восприняли неоднозначно. Так, в семьях, где давно внедряется здоровое питание, положительно отзываются о новом меню. Однако некоторые родители не воспринимают изменения и считают, что их ребенок остается голодным.

Ольга Деменко добавила, что меню из 160 блюд, разработанных Евгением Клопотенко, носит рекомендательный характер, поэтому может изменяться образовательными учреждениями при условии соблюдения утвержденных министерством норм. Готовность помочь технологам и поварам городских учебных заведений выразили специалисты харьковского Государственного технологического университета: они увеличат количество технологических карт, чтобы питание детей было еще более разнообразным. В разработке технологических карт для детского меню могут также поучаствовать и родители дошкольников.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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