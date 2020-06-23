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В Харькове снизят тарифы на тепло и горячую воду

В Харькове снизят тарифы на тепло и горячую воду

КП "Харьковские тепловые сети" провело обсуждение новых тарифов онлайн. Как пишет Kharkiv Today, слушания прошли 22 июня.

На Zoom-конференции присутствовали заместитель харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, гендиректор "ХТС" Сергей Андреев, первый замдиректора "ХТС" Сергей Голик, главный инженер Алексей Лука, заместитель гендиректора Марина Магомедова.

"12 июня на своем сайте опубликовали уведомление и обоснование об установке новых тарифов, поставки тепла и горячей воды для населения. До 21 июня принимались замечания. Из-за распространения коронавирусной инфекции предприятие проводит открытие обсуждение в режиме онлайн", - сказал Андреев.

По словам Магомедовой, на формирование тарифов повлияли несколько факторов, основной - снижение стоимости газа.

"Действующие тарифы были определены путем корректировки расходов в 2012 году. За этот период произошли изменения. Они корректировались в части газа, тепловой энергия и в зарплаты. За этот период произошли изменения в законодательной базе, порядке формирования тарифов, которые устанавливает НКРЭКУ. На необходимость установки новых тарифов на тепло и горячую воду повлияло уменьшение объемов производства, транспортировки тепла (почти на 1 миллион килокалорий). Это связано с климатическими изменениями, увеличением температуры воздуха за последние пять лет, установленные счетчики на домах в городе Харькове. Уменьшение стоимости природного газа, за май сумма составила 2275, 72 гривен за тысячу метров кубических, по февралю взята стоимость газа - 3948 гривен. Уменьшение составило 37,2% ", - сказала Магомедова.

Тарифы поддержали все участники обсуждения.

"Мы поддерживаем данный тариф и все его составляющие. Я прошу обратить внимание на ту зарплату - 17 тыс. 400 грн. средняя зарплата, это даст нам возможность конкурировать на рынке труда с "Харьковоблэнерго", газораспределительными компаниями. Тот дефицит кадров, кототрый насчитывает около 30%, не дает нам возможности нормально динамично развиваться. Та зарплата, которая здесь отображена, ее нужно оставить. Я думаю, что НКРЭКУ пойдет навстречу и примет тариф. Тариф сбалансирован, его нужно принимать", - сказал вице-мэр Руденко.

Андреев объявил, что тарифы приняты, возражений и предложений не было. Теперь их должен утвердить нацрегулятор НКРЭ. Дата, когда эти тарифы начнут действовать, не называется: если успеют утвердить в Киеве, то уже с началом отопительного сезона.

Сколько предлагают платить:

— за тепло 1100 грн. за гигакалорию (сейчас 1268 грн.);

— за горячую воду 80 грн. за кубометр (сейчас 93,22 грн. при наличии полотенцесушителя и 86,32 грн. без него).

Источник: sq.com.ua

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