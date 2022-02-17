Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:00
Просмотров: 31

В Харькове студентов обучали как действовать в случае чрезвычайной ситуации

В Харькове студентов обучали как действовать в случае чрезвычайной ситуации

Учения прошли в машиностроительном колледже.

16 февраля в харьковском машиностроительном колледже провели учения по пожарной безопасности с имитацией пожара и эвакуацией. Как пишут в Telegram канале ВЕХА, по легенде пожар произошел в библиотеке. Студентов эвакуировали студентов, однако один человек остался в помещении.

Пострадавшего вынесли на улицу и продемонстрировали, что нужно делать для спасения.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Поддержите тероборону» — в Харьковском облсовете обратились к жителям области
Сегодня 07:36    87
В Харькове будут судить «бизнесмена» за попытку продавать контрафактный спирт сотнями литров (ФОТО)
Сегодня 07:10    89
В Харькове продолжает дорожать бензин
Сегодня 06:44    121
Начальник управління СБУ у Харківській області розповів про ситуацію у регіоні
Сегодня 06:18    134
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    142
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    284
Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
16.02.2022 14:48    2784
Магазины полные, паники нет. Что происходит в приграничном с РФ поселке под Харьковом
16.02.2022 09:02    550
Харьковский окружной административный суд перестал отправлять почтовую корреспонденцию
16.02.2022 08:36    223
В центре Харькова появился плакат с целующимся Брежневым
16.02.2022 08:09    642
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 