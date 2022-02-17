В Харькове студентов обучали как действовать в случае чрезвычайной ситуации

Учения прошли в машиностроительном колледже.

16 февраля в харьковском машиностроительном колледже провели учения по пожарной безопасности с имитацией пожара и эвакуацией. Как пишут в Telegram канале ВЕХА, по легенде пожар произошел в библиотеке. Студентов эвакуировали студентов, однако один человек остался в помещении.

Пострадавшего вынесли на улицу и продемонстрировали, что нужно делать для спасения.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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