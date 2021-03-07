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В Харькове в Генконсульстве Польши пока не будут принимать посетителей

В Харькове в Генконсульстве Польши пока не будут принимать посетителей

В Харькове до 12 марта приостанавливается прием посетителей в отделе Полонии, юридических дел и консульской помощи Генерального консульства Республики Польша.

Об этом сообщается на официальной странице Генерального консульства Польши.

"С 3 марта 2021г. по 12 марта 2021 года отдел Полонии, юридических дел и консульской помощи приостанавливает прием посетителей. Лицам, записанным на эти дни на визиты в Генконсульство РП в Харькове, будут уведомлены новые даты встреч", - написано в сообщении.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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