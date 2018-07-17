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В Харькове видеоблогеры проникли на территорию бронетанкового завода

В Харькове видеоблогеры проникли на территорию бронетанкового заводаВидеозапись, на которой двое молодых людей гуляют по территории, где находятся танки разных моделей, 15 июля разместили на канале пользователя Dima Total на сервисе YouTube.

В описании к видео сказано, что оно снято «на заброшенной военной базе».

В Министерстве обороны заявили, что ролик снят не на «военной базе», а на одном из харьковских предприятий.

«В связи с распространением в сети Интернет большого количества сообщений и комментариев относительно публикации на YouTube видеоролика с военной техникой, расположенной якобы на территории «заброшенной военной базы», ​​Министерство обороны Украины сообщает: указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины», — говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

Описание места соответствует территории Харьковского бронетанкового завода.

Полиция начала расследование по факту проникновения на предприятие.

«17.07.2018 установлено, что неизвестные лица незаконно проникли на территорию одного из харьковских предприятий, где осуществляли несанкционированную видеосъемку, которая в дальнейшем была размещена в социальных сетях», — говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Расследование ведётся по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а также незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан). Наказание по этой статье — ограничение свободы на срок до трёх лет.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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