В Харькове возле больницы скорой и неотложной помощи демонтировали памятную табличку

В Харькове демонтировали мемориальную доску, которая была установлена на камне у входа в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи №4 им. Мещанинова.

Об этом заявили активисты организации «Світанок» на своїй странице в Фейсбук.

На памятной доске была размещена надпись: "Больница скорой помощи открыта в честь 60-летия октября в июле 1977 года".

По мнению активистов организации, данная доска являлась объектом коммунистической пропаганды, и демонтировали ее в рамках закона о декоммунизации.

«Декоммунизация продолжается, демонтировали еще одну доску.

Сегодня нашими активистами был демонтирован очередной объект коммунистической пропаганды, а именно - доска в честь 60-летия октября у больницы №4», - говорится в сообщении.

Агентство Телевидения Новости