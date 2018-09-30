В Харькове возле больницы скорой и неотложной помощи демонтировали памятную табличку
В Харькове демонтировали мемориальную доску, которая была установлена на камне у входа в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи №4 им. Мещанинова.
Об этом заявили активисты организации «Світанок» на своїй странице в Фейсбук.
На памятной доске была размещена надпись: "Больница скорой помощи открыта в честь 60-летия октября в июле 1977 года".
По мнению активистов организации, данная доска являлась объектом коммунистической пропаганды, и демонтировали ее в рамках закона о декоммунизации.
«Декоммунизация продолжается, демонтировали еще одну доску.
Сегодня нашими активистами был демонтирован очередной объект коммунистической пропаганды, а именно - доска в честь 60-летия октября у больницы №4», - говорится в сообщении.