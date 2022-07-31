В Харькове возобновляет прием отдел ЗАГС

Индустриально-Немышлянский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции 2 августа, возобновляет прием граждан.

Харьковчане смогут обратиться в отделение по следующим вопросам:

● Государственная регистрация рождения с одновременным определением происхождения ребенка;

● Государственная регистрация брака;

● Государственная регистрация расторжения брака и регистрация смерти

Прием будет производиться только по предварительной записи во вторник и пятницу, с 10:00 до 14:00, по адресу: пр. Героев Харькова, 140/1.

Записаться на прием можно в среду и четверг, с 8:00 до 17:00, а также в субботу, с 8:00 до 16:00, по тел.: (097) 204-66-23.

Отметим, что консультацию по любым вопросам в сфере ДРАЦС в Харьковской области можно получить по тел.: (063) 230-50-85; (068) 227-85-73.

Джерело: https://t.me/vekha/45096

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