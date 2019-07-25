В Харькове вручили награду семье Яны Червоной

Семье известной харьковчанки Яны Червоной, погибшей в бою за украинскую землю, вручили её награду.

В соответствии с Указом Президента Украины от 6 апреля 2019 Яна Червоная награждена орденом «Богдана Хмельницкого» III степени (посмертно).

Сегодня, 25 июля, в Харьковской областной государственной администрации в присутствии друзей и боевых товарищей павшей защитницы Украины высокую награду передали ее семье - маме, мужу и детям.

Харьковчанка Яна Червоная в 2013-2014 годах была активной участницей харьковской самообороны и Евромайдана.

С началом боевых действий на Донбассе она присоединилась к волонтерскому движению и самоотверженно помогала украинским военным на фронте. Через два года волонтерской деятельности Яна и сама подписала контракт с Вооруженными силами Украины.

2 апреля 2019 во время обстрела из тяжелой артиллерии российскими оккупационными войсками украинских позиций вблизи Попасной один из снарядов попал в блиндаж, где находилась Яна. Она и еще один защитник Украины - Александр Милютин - погибли.

Агентство Телевидения Новости