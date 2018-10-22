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В Харькове вырастут тарифы на отопление и горячую воду

В Харькове вырастут тарифы на отопление и горячую водуПовышение тарифов обсуждали сегодня на слушаниях в КП «Харьковские тепловые сети», сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Согласно постановлению №528 НКРЭКУ, устанавливаются такие тарифы на централизованное отопление:

для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счётчиками тепла — 1307 гривен 39 копеек за гигакалорию (тариф повышается на 68 гривен 51 копейку, сейчас — 1238 гривен 88 копеек);

для абонентов жилых домов без счётчиков тепла — 33 гривны 44 копейки за 1 квадратный метр в месяц (повышение — на 1 гривну 75 копеек, сейчас — 31 гривна 69 копеек).

Тариф на горячее водоснабжение будет таким:

при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения — 80 гривен 71 копейка за 1 кубометр  (повышение — на 7 гривен 42 копейки, сейчас — 73 гривны 29 копеек);

без полотенцесушителей — 74 гривны 85 копеек за 1 кубометр  (повышение — на 7 гривен 11 копеек, сейчас — 67 гривен 74 копейки).

Как пояснили в «Теплосетях», повышение тарифов связано с ростом минимальной заработной платы и прожиточного минимума, стоимости покупной тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения.

«На повышение тарифов на услугу горячего водоснабжения повлиял рост стоимости услуг водоснабжения на 54,8%. Этот тариф давно не пересматривали, поэтому возникла необходимость его увеличения, чтобы предприятие не несло убытков», — отметила заместитель генерального директора КП «ХТС» Марина Магомедова.

Уровень прожиточного минимума, который закладывался в нынешние тарифы — 1491 гривна. Сегодня он составляет 1841 гривну, добавила Магомедова.

Также, по её словам, штат «Теплосетей» укомплектован не полностью. Средняя зарплата на предприятии — 6500 гривен, а в среднем на промышленных предприятиях Украины — около 9000.

Как заявил генеральный директор «ХТС» Сергей Андреев, по требованию НКРЭКУ средняя зарплата, которая закладывается в тарифе, должна быть на уровне средней зарплаты по региону.

«С моей точки зрения, это неправильный подход. В Харьковском регионе средняя зарплата значительно ниже, чем в целом по Украине. Это объяснимо.  У нас сейчас в основном работает перерабатывающая промышленность, а в регионах, где развита сырьевая, добывающая промышленность, там и зарплата достаточно высокая. «Харьковские тепловые сети» — это второе по мощности предприятие в Украине после «Киевэнерго». В ХТС работают ТЭЦ-3, Салтовская котельная, которая по мощности почти такая же, как мощность запорожских тепловых сетей. Однако в Запорожье размер средней заработной платы больше. Этот вопрос нужно пересматривать, и мы будем этим заниматься», — сказал Андреев.

Новые тарифы вступят в силу после опубликования в газете «Урядовий кур’єр».

В этом году в Харькове уже повысили квартплату. Также подорожал проезд в городском электротранспорте: с 3 до 4 гривен — в трамваях и троллейбусах, с 4 до 5 гривен — в метро.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: вода, ЖКХ, тепло

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