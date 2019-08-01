В Харькове уберут контейнеры для подержанных вещей

Контейнеры для подержанной одежды, установленные на Алексеевке, должны убрать. Об этом сообщил заместитель главы администрации Шевченковского района Николай Белоцерковский, пишет "UA:Харьков".

По его словам, вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома Харьковского горсовета.

По словам мастера участка №9 КП "Жилкомсервис" Марии Ищук, контейнеры с надписью "Прием старой одежды" стоят рядом с домами на пр. Победы, 50-В, 60, 62-В, 64, 66-Д. Однако о владельцах боксов в местном отделении "Жилкомсервиса" ничего не знают.

Юрист Николай Максимов рассказал правила установки подобных конструкций.

Необходимо получить от Харьковского городского совета или иного органа местного самоуправления паспорт привязки, после этого подписать договор о долевом участии в развитии инфраструктуры города. То есть этот предприниматель должен платить ежемесячно или ежеквартально определенный взнос и после этого оформить договор о праве пользования землей, - рассказал Максимов.

С просьбой выделить место под боксы для подержанной одежды в администрацию Шевченковского района никто не обращался. Районные чиновники отправили запрос в горсовет.

Если и с городскими чиновниками установление боксов не согласовывали, их будут просить снести, - рассказал заместитель главы района.

Источник: sq.com.ua

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