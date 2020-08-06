В Харькове участились случаи лишения родительских прав в семьях с достатком

В Харькове все чаще родители из благополучных семей со средним и высоким достатком становятся фигурантами относительно лишения родительских прав, таких случаев уже насчитывается 60%.

Об этом сегодня, 6 августа, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского городского совета сообщил директор Департамента службы по делам детей Александр Малько, передает пресс-служба харьковской мэрии.

По словам Малько, причина такой ситуации в том, что родители из-за собственных амбиций забывают об интересах детей, а также спекулируют ими при разводах.

Так, по состоянию на август 2020 года около 200 харьковчан были лишены родительских прав, тогда как в прошлом году такая цифра фиксировалась на конец года.

«Если 5-7 лет назад около 80% таких случаев касались родителей, которые не могут справиться со своими обязанностями по воспитанию и содержанию детей в силу низкого уровня жизни и так далее, то сегодня таких дел стало 40%, а 60% - это дела о лишении родительских прав среди людей среднего и высокого достатка. Они начинают делить имущество и используют детей как инструмент в достижении своих целей», - отметил Александр Малько.

Он подчеркнул, что решать эту проблему необходимо на государственном уровне, принимая программы, прививающие молодым людям семейные ценности и ответственность за воспитание детей, и отдельное внимание стоит уделить этому вопросу на уровне системы здравоохранения еще на этапе планирования семьи.

Агентство Телевидения Новости