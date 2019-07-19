В Харькове участковые комиссии получили бюллетени для голосования

Сегодня в Харькове участковые избирательные комиссии начали получать бюллетени для голосования на досрочных парламентских выборах. На участки документацию повезли в сопровождении полиции. Там они будут хранится в сейфе до семи утра воскресенья.

Это - окружная избирательная комиссия №169. Она находится в центре - во дворце культуры Киевского района. К приему избирательной документации готовы, говорит Роман Ломоносов, председатель окружкома. По его словам, в этом округе более 150 тысяч избирателей. Он - самый большой в Харькове.

Роман Ломоносов, председатель ОИК№169:

Від дільничної виборчої комісії присутні три члена комісії з печаткою. Вони отримують бюлетені в окружній виборчій комісії. Потім надається транспорт і разом з представником МВС будуть їхати до своїх дільниць.

Ломоносов говорит - на его памяти впервые, когда бюллетени выдают участковым комиссиям в тот же день, когда их привезли в окружком. Это потому, что документацию поздно напечатали. Календарный план проведения выборов это не нарушает.

Грузовик с бюллетенями подъезжает к зданию окружкома около полудня. Избирательную документацию сопровождают представители госпредприятия «Спецсвязи». Бюллетени разгружают около часа. Каждая участковая комиссия получит по несколько таких пакетов, в зависимости от количества избирателей. Шесть пакетов оказались поврежденными или примятыми. Их осматривают представители окружкома - бюллетени внутри не повреждены. Об этом составляют протокол. Его подписывают члены окружкома и «Спецсвязи». Пакеты перематывают скотчем.

Бюллетени получают представители участковой избирательной комиссии №284. Говорят - на участке их уже ждут.

Людмила Гряник, представитель УИК № 631284:

Члены комиссии уже на участке собраны, пересчитываем соответствие. Составляем протокол и опечатываем в сейфе до 7 утра воскресенья. В 7:15 начало работы комиссии, мы открываем сейф, раздаём их по столам и дальше.

В этом округе 98 участков. Избирательную документацию будем выдавать до девяти вечера, - говорит председатель окружкома. Возле окружкома представителей комиссий ждут автобусы. На них в сопровождении полиции бюллетени повезут уже на участки.

Агентство Телевидения Новости