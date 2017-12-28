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В Харькове усилят охрану порядка на новогодние праздники

В Харькове усилят охрану порядка на новогодние праздники

Глава ГУ НП в Харьковской области Олег Бех рассказал об усиленном режиме охраны общественного порядка на праздники.

Он отметил, что в Харьковской области должны состояться 400 мероприятий. В Харькове основные из них пройдут на площади Свободы и в парке Горького.

"В новогоднюю ночь охрану правопорядка будут обеспечивать 2400 полицейских. Еще 1500 правоохранителей будут ежедневно следить за порядком в течение новогодних праздников", - сказал Олег Бех.

Кроме того, в праздничные дни будут работать 49 следственно-оперативных групп, кинологи и взрывотехники.

Сотрудники ГУ НП в Харьковской области рекомендуют харьковчанам оставлять свое жилье закрытым, оставлять автомобили на охраняемых парковках, не забывать о пожарной безопасности и т.д.

Источник: 057.ua

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