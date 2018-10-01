В Харькове установят мемориальную доску погибшему «евромайдановцу»

Одна из них — в честь кардиолога, академика, почётной харьковчанки Любови Малой, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. В 2019 году исполняется 100 лет со дня её рождения. По случаю юбилея памятный знак установят на доме врача по Пушкинскому въезду, 5.

В Харькове уже есть одна мемориальная доска в честь Малой — на здании медицинского университета. Именем кардиолога также назван проспект в районе Новой Баварии.

Памятную доску активисту Евромайдана, учёному-физику Игорю Толмачёву, который погиб в результате теракта в Харькове в 2015 году, планируют разместить на здании по проспекту Курчатова, 31. Там находится физико-технический факультет Каразинского университета, где учился Толмачёв.

На доме по проспекту Независимости, 5 предлагают установить табличку Вячеслав Пивоварову, который с 1974 по 1991 год руководил ГП «Завод имени Малышева».

На фасаде школы №19 хотят разместить мемориальную доску врачу-рентгенологу и общественному деятелю Вячеславу Супонину, который разыскивал жертв Второй мировой войны. На здании по улице Проскуры, 8 — физику Ивану Тургеневу, одному из создателей Харьковской телестудии. На доме по улице Багалея, 11 — математику, академику Сергею Бернштейну, который работал в Харькове в 1930-е годы. На здании по улице Деревянко, 11 — скульптору Михаилу Овсянкину.

Комиссия также одобрила установку памятных досок почётному гражданину Харькова, Герою Советского Союза Федору Пуртову и четверым воинам-афганцам: Владимиру Шевченко, Александру Ханафееву, Юрию Иванову и Анатолию Рике.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины