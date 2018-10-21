В Харькове установили мемориальную доску погибшему воину

Памятная табличка появилась на здании родной школы героя.

На фасаде здания школы №129 открыли мемориальную доску воину-интернационалисту Сергею Гальцеву. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.

Сергей Гальцев был выпускником школы 1976 года.

Почтить память героя пришли его родственники, ветераны Афганской войны, ученики школы, жители района и чиновники.

Присутствующие почтили память всех воинов, погибших в Афганистане, минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Ранее в Харьковской общеобразовательной школе №148 мемориальная доска была открыта выпускнику школы, воину-афганцу Алексею Быкову.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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