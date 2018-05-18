В Харькове за государственную измену осудили подполковника Нацгвардии

В Харькове суд приговорил к тринадцати годам лишения свободы подполковника Национальной гвардии по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники контрразведки спецслужбы установили, что нацгвардейца завербовали представители ФСБ РФ в сентябре 2014 года в Москве во время нелегального визита в Россию.

Исполненяя указания кураторов, он передавал сообщенния по одному из мессенджеров и электронной почте в Россию сведения, содержащие государственную тайну, в том числе данные о силах и средства, задействованные в проведении АТО.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в мае 2015 года по месту постоянной дислокации его части в Харьковской области.

При попытке убежать при задержании злоумышленник нанес телесные повреждения сотруднику СБ Украины.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и кроме наказания в виде тринадцати лет лишения свободы лишил его воинского звания – подполковник.





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