В Харькове закрыли несколько пунктов вакцинации

В Харькове прекратили свою работу несколько пунктов вакцинации от коронавируса. Как сообщил директор департамента охраны здоровья Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов, пункты вакцинации закрылись из-за низкого спроса на прививки, пишет KHARKIV Today.

В частности, закрылись пункты вакцинации на рынках, железнодорожных вокзалах, в отделениях "Укрпочты" Харьковской области, а также мобильный пункт вакцинации в Харькове.

Максим Хаустов добавил, что мобильный пункт вакцинации закрыт временно, на зимний период. Со временем он возобновит свою работу.

"Зимой его закрыли, потому что есть особые потребности — холодно, он не имеет такого количества обращений, как центры массовой вакцинации или пункты прививок. Поэтому на период зимы он не работает", - пояснил чиновник.

По состоянию на 25 января в Харьковской области работают 35 центров и 169 пунктов вакцинации от коронавируса. Также работают мобильные бригады, которые в случае необходимости выезжают в населенные пункты области и прививают всех желающих.

Напомним, Харьков получил лекарство от коронавируса - больше 1000 флаконов "Ремдесивира", который используется для лечения больных СOVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего 20 тысяч флаконов "Ремдесивира", закупленного за средства государственного бюджета, доставлены в регионы, 1251 из них – в Харьков и область. "Ремдесивир" (торговое название Veklury) разрешен Минздравом Украины для использования в лечении пациентов с СOVID-19 согласно протоколу оказания медицинской помощи.

Напомним, украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, смогут получить по 1000 гривен. Деньги будут начисляться через приложение "Дія"; на то, чтобы их потратить, у людей есть четыре месяца.

Список целей, на которые можно израсходовать "ковидную тысячу", ограничен. Это билеты в театр или кино, билеты на поезд или самолет, книги или абонемент в спортзал. Позже к этому списку добавились лекарства, однако рассчитаться деньгами из е-підтримки в аптеке могут только пенсионеры. Тем, кто сделает бустерную дозу прививки, выплатят еще по 500 гривен.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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