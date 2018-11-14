В Харькове запускают «горячую линию» для приема жалоб по отоплению

Многоканальный номер для приема обращений граждан по вопросам отсутствия теплоснабжения в жилых домах начнет работать в ближайшие дни в Харькове.

Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил первый заместитель генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Волик.

По его словам, запуск нового номера позволит оперативно принимать заявки от жителей города, поскольку «горячая линия» информационно-диспетчерской службы «15-62» перегружена, и, соответственно, даст возможность быстро устранять причину отсутствия тепла.

Оставить заявку можно будет по многоканальному номеру КП «ХТС»: 725-50-00. Отметим, что «горячая линия» начнет работу в ближайшие несколько дней, о дате запуска будет сообщено дополнительно.

Источник: city.kharkov.ua

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