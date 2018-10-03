В Харькове заработала горячая линия по вопросам прописки

Как рассказал директор Департамента регистрации Харьковского горсовета Олег Дробот, харьковчане часто обращаются в центры админуслуг именно в связи с регистрацией места проживания.

«Часто харьковчанам приходится обращаться в ЦПАУ несколько раз — сначала за консультацией, потом за услугой. Консультация по телефону сэкономит горожанам время, а также оптимизирует поток заявителей в самих админцентрах», — отметил Дробот.

На горячую линию можно обращаться по любым вопросам, связанным с регистрацией места проживания: документах, размере административного сбора, времени получения услуги, онлайн-сервисах.

Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 без перерыва. Звонить можно по телефону 0 800 304 304.

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