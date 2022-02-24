В харьковских домах и зданиях работают укрытия
В харьковских домах и зданиях работают укрытия.
Сотрудники коммунальных учреждений организовывают работу укрытий, рассказали в пресс-служба Харьковского горсовета.
Как сообщили сегодня, 24 февраля, в городской информационно-диспетчерской службе «15-62», для ускорения процессов харьковчане могут позвонить ответственным за гражданскую защиту своего района лицам по указанным телефонам:
1. Киевский район — 700 04 32;
2. Индустриальный район — 93 10 14;
3. Холодногорский район — 725 34 89;
4. Московский район — 725 29 61;
5. Новобаварский район — 712 50 34;
6. Слободской район — 732 78 25;
7. Немышлянский район — 725 32 61;
8. Основянский район — 096 512 30 91;
9. Шевченковский район — 725 29 97.