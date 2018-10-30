Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:45
Просмотров: 42

В харьковских школах появится тревожная кнопка

В харьковских школах появится тревожная кнопка

На встрече с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым в родители школьников и воспитанников детских садов Шевченковского района озвучили насущные проблемы учебных учреждений, в которых учатся их дети.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, обсуждаемые на встрече с чиновником вопросы касались ремонта в классах, группах, актовых и спортивных залах, санузлов, замены коммуникаций, благоустройства и развития инфраструктуры.

Игорь Терехов сообщил, что вопрос безопасности у городской власти на особом контроле - в этом и в следующем годах во всех учреждениях образования планируют установить камеры видеонаблюдения, а у учителей и воспитателей – тревожную кнопку оперативного реагирования.

Кроме того, в школе №150 по просьбе родителей установят противопожарную сигнализацию. Игорь Терехов поручил не реже раза в два месяца проводить уроки безопасности и специальные учения, чтобы дети и педагоги знали пути эвакуации и умели действовать в экстренных ситуациях.

Также был намечен ремонт тротуара в детском саду №290 и подъезда к детскому саду №416 и многое другое.

«Подписан меморандум о сотрудничестве с Городским родительским комитетом. Сегодня было много вопросов по благоустройству, ЖКХ, есть вопросы, которые можно решить прямо во время встречи - касающиеся установки  новых детских площадок, замены окон, ремонта сетей и благоустройства. Часть вопросов взяли в работу и учтем их при формировании бюджета на следующий год», - отметил Игорь Терехов.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: школа

Читайте ещё:

В школах и детсадах Харькова установят тревожные кнопки
Сегодня 10:37    19
Скандал с тортом: учительница, которая не дала ребенку сладкое, без работы
29.10.2018 18:33    278
ЗНО–2019 пройде зі змінами: три основні нововведення
29.10.2018 09:44    180
Маму из родительской тройки, которая унизила харьковскую школьницу, уволили
29.10.2018 08:03    798
Могут ли в школах запретить мобильные телефоны?
28.10.2018 09:11    225
Сладкий скандал: школьная история с тортом получила продолжение
25.10.2018 18:40    651
Ели торт, пока их одноклассница плакала
25.10.2018 15:06    355
В школах отменили углубленные медосмотры
25.10.2018 13:49    285
Инцидент с тортом в харьковской школе: учительницу отстранили от классного руководства
25.10.2018 11:58    362
В школах не будут проводить углубленные медосмотры
25.10.2018 08:28    194
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 