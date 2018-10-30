В харьковских школах появится тревожная кнопка

На встрече с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым в родители школьников и воспитанников детских садов Шевченковского района озвучили насущные проблемы учебных учреждений, в которых учатся их дети.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, обсуждаемые на встрече с чиновником вопросы касались ремонта в классах, группах, актовых и спортивных залах, санузлов, замены коммуникаций, благоустройства и развития инфраструктуры.

Игорь Терехов сообщил, что вопрос безопасности у городской власти на особом контроле - в этом и в следующем годах во всех учреждениях образования планируют установить камеры видеонаблюдения, а у учителей и воспитателей – тревожную кнопку оперативного реагирования.

Кроме того, в школе №150 по просьбе родителей установят противопожарную сигнализацию. Игорь Терехов поручил не реже раза в два месяца проводить уроки безопасности и специальные учения, чтобы дети и педагоги знали пути эвакуации и умели действовать в экстренных ситуациях.

Также был намечен ремонт тротуара в детском саду №290 и подъезда к детскому саду №416 и многое другое.

«Подписан меморандум о сотрудничестве с Городским родительским комитетом. Сегодня было много вопросов по благоустройству, ЖКХ, есть вопросы, которые можно решить прямо во время встречи - касающиеся установки новых детских площадок, замены окон, ремонта сетей и благоустройства. Часть вопросов взяли в работу и учтем их при формировании бюджета на следующий год», - отметил Игорь Терехов.

Агентство Телевидения Новости