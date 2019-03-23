В харьковское БТИ теперь можно записаться онлайн

Теперь харьковчане могут заранее выбрать дату и время посещения фронт-офиса коммунального предприятия «БТИ» на сайте Департамента регистрации, записавшись на его посещение онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на директора департамента Олега Дробота.

Как рассказал Олег Дробот, БТИ ежедневно обслуживает сотни харьковчан по многим вопросам, которые касаются не только изготовления технического паспорта на недвижимость, но и регистрации прав на недвижимое имущество, предоставления сопутствующих услуг, выдачи справок, а также предоставления бесплатных юридических консультаций.

Услуга планирования визита поможет не только сэкономить время горожан, но и даст возможность сотрудникам предприятия рационально распределять кадровую нагрузку в течение дня, отметил Олег Дробот.

Записаться на посещение КП «БТИ» можно на сайте Департамента регистрации.

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