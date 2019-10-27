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В харьковской гимназии будут бесплатно изучать китайский

В харьковской гимназии будут бесплатно изучать китайский

На базе Харьковской гимназии №47 планируется создать курсы по изучению китайского языка.

Об этом сообщила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко по результатам встречи с делегацией из Китая.

Мы обсудили вопрос создания бесплатных факультативов для школьников по изучению китайского языка. Коллеги из Цзинаня (Китай) обещают предоставить для этого своих специалистов. Такая практика у нас в Харькове уже существует. Например, в гимназии №23 с углубленным изучением немецкого языка есть договор о сотрудничестве с Германией, и немецкая сторона предоставляет нам своих учителей, - сообщила Деменко.

Справка SQ. Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Департаментами образования Харькова и Цзинаня (КНР) был подписан 25 октября в Харьковском городском совете. Документ подписали директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко и директор Департамента образования муниципалитета города Цзинань Ван Биньму.

Источник: sq.com.ua

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