В Харьковской области ещё 30 тысяч семей получат право на субсидию

По словам Шпараги, до сих пор в области субсидию получали около 470 тысяч семей, передаёт UA: Харків. С нынешнего отопительного сезона их почти в два раза меньше. Шпарага объяснил это предыдущими изменениями в порядке назначения субсидий, а также ростом доходов.

После последних изменений, которые внёс Кабинет министров, право на государственную помощь в оплате коммунальных услуг дополнительно получат ещё 30 тысяч семей.

Юрий Шпарага также уточнил, что если субсидия назначена в автоматическом режиме, то даже если у потребителя на 1 октября была задолженность по оплате услуг ЖКХ, её не будут учитывать при получении права на субсидию. Долг можно реструктуризировать или заплатить любым другим способом. Но те, кто обращается за субсидией впервые и при этом имеют задолженность, получат отказ — до тех пор, пока не вернут долги.

«Порядок получения субсидий дополнен новой нормой. Так, если местные органы власти считают, что определённой семье нужно назначить субсидию, но законодательством это не предусмотрено, они могут рассмотреть вопрос и назначить субсидию по своему усмотрению через рассмотрение комиссии. Но эта субсидия будет оплачиваться за счет средств местных бюджетов», — добавил Юрий Шпарага.

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