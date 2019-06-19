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В Харьковской области ищут пограничников

В Харьковской области ищут пограничников

В Харьковской области объявлен набор в пограничную службу.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении Госпогранслужбы Украины.Кандидатам обещают зарплату от 13 тысяч гривен, бесплатное медицинское лечение и социальную защиту.

Набор проводится на должности офицерского и сержантского состава в отделах пограничной службы “Харьков” и “Днепр” Харьковского погранотряда. Возраст кандидатов – от 18 до 45 лет. Регистрация кандидатов на сайте Госпогранслужбы Украины начнется с 1 июля.

Пограничники отмечают, что набор проводится в рамках проекта “Новое лицо границы”, который реализуется при содействии Посольства США и Международной организации миграции.

В ходе предыдущего набора кандидатами зарегистрировались более 200 человек, две трети из которых - гражданская молодежь.

Источник: sq.com.ua

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