В Харьковской области - массовое сокращение чиновников
В Харьковской области резко сократят количество чиновников. Причина - укрупнение районов и, соответственно, сокращение райадминистраций ликвидированных районов. Напомним, раньше в регионе было 27 районов, теперь их осталось семь.
Согласно распорежнию председателя облгосадминистрации Айны Тимчук, в семи новых РГА может работать максимум 943 чиновника. Граничная численность сотрудников определена так:
● Харьковская РГА - 193 человека;
● Изюмская РГА - 159 человек;
● Лозовская РГА - 159 человек;
● Чугуевская РГА - 159 человек;
● Богодуховская РГА - 91 человек;
● Красноградская РГА - 91 человек;
● Купянская РГА - 91 человек.
Отметим, что до сокращения районов граничная численность чиновников райадминистраций Харьковской области составляла 2778 человек.
Источник: sq.com.ua