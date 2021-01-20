В Харьковской области - массовое сокращение чиновников

В Харьковской области резко сократят количество чиновников. Причина - укрупнение районов и, соответственно, сокращение райадминистраций ликвидированных районов. Напомним, раньше в регионе было 27 районов, теперь их осталось семь.

Согласно распорежнию председателя облгосадминистрации Айны Тимчук, в семи новых РГА может работать максимум 943 чиновника. Граничная численность сотрудников определена так:

● Харьковская РГА - 193 человека;

● Изюмская РГА - 159 человек;

● Лозовская РГА - 159 человек;

● Чугуевская РГА - 159 человек;

● Богодуховская РГА - 91 человек;

● Красноградская РГА - 91 человек;

● Купянская РГА - 91 человек.

Отметим, что до сокращения районов граничная численность чиновников райадминистраций Харьковской области составляла 2778 человек.

Источник: sq.com.ua

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