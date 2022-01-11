В Харьковской области на четверть сократилось производство электроэнергии

С января по ноябрь 2021 года в регионе произвели на 25% меньше электроэнергии, чем за те же месяцы 2020-го.

Такие данные озвучил во время аппаратного совещания в Харьковской ОГА директор областного департамента экономики и международных отношений Петр Лашин. Такое резкое падение производства электроэнергии чиновник объяснил уменьшением загрузки Змиевской ТЭС (напомним, эта теплоэлектростанция работает на угле, которого в Украине критически не хватает). Кроме того, в регионе сократилась и газодобыча.

«По сравнению с январем – ноябрем 2020 года произошло уменьшение производства в добывающей промышленности на 7,9% из-за уменьшения добычи углеводов на территории области предприятиями «Укргаздобычи», электроэнергии – на 25% – из-за уменьшения загрузки Змиевской ТЭС», — сообщил Лашин.

Кроме энергетической и добывающей отраслей в Харьковской области на 8% упали показатели пищевой промышленности, производства спиртных напитков и табачных изделий.

«Основной причиной уменьшения этого показателя является не решение вопроса о внесении изменений в налоговое законодательство и постепенное повышение акцизного налога на табачные изделия», — считают в ХОГА.

Некоторые отрасли промышленности, тем не менее, показали рост. Это машиностроение, производство пластмассовых и резиновых изделий, металлургия, производство готовых металлических изделий, изготовление изделий из древесины, а также легкая промышленность.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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