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В Харьковской области начинается отопительный сезон

В Харьковской области начинается отопительный сезон

Соответствующее распоряжение было утверждено руководством ХОГА, передает пресс-служба облгосадминистрации.

Распоряжением разрешено начать отопительный сезон в учебных, медицинских, детских и других учреждениях бытового и социально-культурного назначения.

С 15 октября отопление могут подключать в жилых домах, в том числе потребителям, помещения которых оборудованы индивидуальными отопительными приборами.

Решение о начале подключения отопления принимают органы местного самоуправления при наличии соответствующих погодных условий.

«Предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности принять безотлагательные меры по своевременному включению отопительных приборов в соответствии с действующими правилами и нормами. Районным государственным администрациям, исполнительным органам городских советов городов областного значения и соответствующих советов объединенных территориальных громад Харьковской области принять соответствующие меры, связанные с началом отопительного сезона», - говорится в распоряжении.

Руководителей предприятий, учреждений и организаций в ХОГА предупредили об ответственности за нарушение сроков начала отопительного сезона.

 

Агентство Телевидения Новости

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