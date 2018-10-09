В Харьковской области начинается отопительный сезон

Распоряжение о начале отопительного сезона в Харьковской области 9 октября подписала глава обладминистрации Юлия Светличная.

«Разрешить начать отопительный сезон в учебных, медицинских, детских и других учреждениях бытового и социально-культурного назначения и с 15 октября 2018 года в жилых домах, в том числе потребителям, помещения которых оборудованы индивидуальными отопительными приборами, по решению органов местного самоуправления и при наличии соответствующих погодных условий», — говорится в документе.

Руководителей предприятий, учреждений и организаций предупредили об ответственности за нарушение сроков начала отопительного сезона.

В Харькове отопительный сезон стартует 15 октября.

«Начать предоставление услуг по теплоснабжению в больницах, учреждениях образования и других учреждениях социально-культурного назначения, жилых домах г. Харькова с 15 октября 2018 года», — сказано в распоряжении, которое сегодня подписал городской голова Геннадий Кернес.

В мэрии утверждают, что город готов к подаче тепла: проведены реконструкция и ремонт котельных, тепловых сетей.

Предыдущий отопительный сезон на объектах соцсферы в Харькове стартовал 9 октября 2017 года, в жилых домах — 15 октября. Сезон запомнился крупными порывами сетей в феврале, когда ударили морозы, и незапланированными каникулами в учебных заведениях из-за ограничения потребления газа в целях экономии.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины