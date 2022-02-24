В Харьковской области — новый руководитель полиции

В Харьковской области к работе приступил новый руководитель полиции.

Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины, в соответствии с приказом главы НПУ на должность начальника ГУНП в Харьковской области назначен Владимир Тимошко.

По прибытию на место службы глава полицейского главка собрал срочное совещание с личным составом для оперативного реагирования на события в режиме военного положения, координацию работы всех подразделений полиции в условиях действий российского агрессора.

В настоящее время все полицейские Харьковщины работают в усиленном режиме, оказывают помощь населению, патрулируют улицы, защищают имущество граждан от возможных попыток мародерства.

Ситуация находится под контролем силовиков Харьковской области. Полиция добросовестно выполняю свою работу по защите населения региона.

Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие, не паниковать и доверять только официальной информации.

Агентство Телевидения Новости