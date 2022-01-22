В Харьковской области отмечают День Соборности Украины (видео)

В Харьковской области сегодня, 22 января, как и по всей Украине, отмечают годовщину провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Официальное провозглашение Акта Соединения состоялось 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в День Соборности Украины в возложении цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Харькове принял участие глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также цветы к монументу возложили председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко, представители городской власти, духовенства, жители города и области.

«103 года назад украинцы задекларировали главную ценность – национального единства. Но, как отметил в своей недавней речи Президент Украины Владимир Зеленский, государство готово дать отпор врагу, все мы готовы защитить свою землю. Ибо именно национальное единство есть движущая сила успешного сопротивления. Этот день – повод напомнить нам всем, что единство должно быть не только географическое, национальное единство – это наш общий сознательный выбор, который добыли в борьбе тогда и защищаем сейчас. С Днем Соборности, жители Харьковщины!», – отметил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.





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