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В Харьковской области продолжают работать сотни чиновников, которых должны были уволить

В Харьковской области продолжают работать сотни чиновников, которых должны были уволить

В Харьковской области продолжают работать сотни чиновников, которых должны были уволить после реформы децентрализации. По словам председателя Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова, на сегодняшний день в Харьковской области из 138 структурных подразделений 20 райгосадминистраций прекращено 61 – только 44,2%.

Синегубов поручил создать срочную рабочую группу, которая будет изучать ситуацию по каждому району и громаде и предоставит пошаговые рекомендации по скорейшему решению вопроса.

"Это персональная ответственность каждого главы райгосадминистрации за прекращение деятельности структурных подразделений. Офис Президента, Кабмин ставили эту задачу очень давно. Будем анализировать письменные объяснения всех абсолютно председателей и дальше будем принимать решения", - отметил Олег Синегубов.

По словам председателя ХОГА, хуже всего ситуация по этому вопросу обстоит в Богодуховском районе – там ликвидировано 5 структурных подразделений из 22, в Изюмском районе – 2 из 21 и в Харьковском районе – 4 из 18. Лучшая ситуация в Красноградском районе – 15 из 18 и Лозовском районе – 14 из 16. Процесс полностью завершен только в Близнюковской районной государственной администрации Лозовского района и в Кегичевской РГА.

По словам руководителя аппарата ХОГА Виктории Белявцевой, среди причин, по которым процесс реорганизации в РГА еще продолжается: проверки в Пенсионном фонде, налоговой, проблемы с передачей земельных участков и имущества.

Напомним, о том, что из 20 районных государственных администраций Харьковской области из-за укрупнения районов уволят больше тысячи чиновников, стало известно еще в январе 2021 года. Тогда в ХОГА отметили, что снова смогут стать чиновниками только высококлассные специалисты. Недостаточно опытным чиновникам придется переквалифицироваться и искать работу самостоятельно. В новом составе райадминистрации должны были сформироваться до конца марта 2021 года.

В рамках реформы по децентрализации в Харьковской области осталось 7 районов:

● Харьковский,

● Изюмский,

● Лозовской,

● Чугуевский,

● Богодуховский,

● Красноградский,

● Купянский.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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