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19.10.2019 20:30
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В Харьковской области прошел единый стрелковый день

В Харьковской области прошел единый стрелковый день

На Харьковщине в рамках единого стрелкового день состоялись практические занятия с резервистами и военнообязанными оперативного резерва II очереди.

Об этом сообщается на сайте Армия Inform.

"К занятиям были привлечены более 130 человек батальонов территориальной обороны с нескольких военкоматов города и области. Воины-резервисты выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия. Также под руководством инструкторов отработали практические вопросы относительно действий солдата во время боя, обращения со стрелковым оружием, предоставление домедицинской помощи раненому в полевых условиях, ориентирование на местности", - говорится в сообщении.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, практические занятия на полигоне является неотъемлемой частью в подготовке оперативного резерва.

"Кроме стрельбы из оружия, отрабатывается ряд других вопросов, направленных на улучшение профессионального уровня каждого бойца", - сказал он.

В конце занятий резервисты и военнообязанные получили индивидуальные оценки по огневой, инженерной и тактико-специальной подготовке.

Агентство Телевидения Новости

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