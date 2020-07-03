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В Харьковской области растут долги по зарплате

В Харьковской области растут долги по зарплате

Задолженность по зарплате в Харьковской области на 1 июня составила 458 млн. 812 тыс.грн., что на 3,2% больше, чем на 1 мая. Об этом сообщили в Госстате.

На экономически активные предприятия приходится 176 млн. 758 тыс.грн. задолженности. За май она увеличилась на 7,7%

62,3% задолженности экономически активных предприятий приходится на промышленность.

Долг предприятий Харькова на 1 июня составил 403 млн.грн. (88% общей задолженности по области), что на 4,1% больше, чем на 1 мая.

Наибольшая задолженность среди остальных городов области приходится на Лозовую - 28,3 млн.грн. (6% задолженности по области). Долг за июнь увеличился на 2,8%, с начала года - на 42%.

Источник: sq.com.ua

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