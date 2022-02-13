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В Харьковской области сокращают количество фельдшерско-акушерских пунктов из-за отсутствия финансирования

В Харьковской области сокращают количество фельдшерско-акушерских пунктов из-за отсутствия финансирования

В НСЗУ финансирование ФАПов не предусмотрено.

В Лозовской громаде решили сократить количество фельдшерско-акушерских пунктов. Речь идет о том, чтобы закрыть три ФАПа в селах Михайловка, Водолага и Плисово. Об этом сообщили в пресс-центре Лозовского горсовета.

Всего в Лозовской громады работает 24 ФАПа. Их содержание в год обходится почти в 7 миллионов гривен. По данным мэрии, НСЗУ эти расходы не покрывает, поскольку финансирование идет на врачей, а в ФАПах они не предусмотрены. Местный же бюджет такое количество медучреждений «не вытягивает».

«Руководитель НСЗУ пояснила, что только с 2023 года возможно предусмотреть финансирование для сельских медсестер», — отметили в Лозовском горсовета.

Там также уточнили, что ранее Центр первичной медико-санитарной помощи частично содержал ФАПы за средства семейной медицины. Однако сейчас бюджет учреждения уменьшится примерно на 20%, так как 6 семейных врачей решили пойти в частную практику.

«Частные медики по своему усмотрению будут решать, заключать ли договоры с Центром, чтобы их людей обслуживали в ФАПах, в частности, делали необходимые манипуляции», – отметил директор Центра первичной медпомощи Алексей Евсеев.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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