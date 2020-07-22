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В Харьковской области сократилось количество жителей

В Харьковской области сократилось количество жителей

По состоянию на 1 июня 2020 г. в Харьковской области живет 2 млн. 649 тыс. 501 человек, что на 8 тыс. 960 чел. меньше, чем на аналогичную дату 2019 г. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

В регионе умерли 16 тыс. 779 человек ( меньше на 1 тыс. 73 человек), родились - 6 тыс. 459 чел. (меньше на 1 тыс. 79), миграционный прирост населения составил 1 тыс. 360 человек (меньше на 1 тыс. 755 чел.).

Источник: sq.com.ua

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Темы: харьков

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