В Харьковской области стартует новый этап проекта строительства жилья для переселенцев

Проект «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ VI» ведёт Украинский фонд социальных инвестиций, сообщает пресс-служба Харьковской обладминистрации. Правительство Германии выделит на него грант в 9 миллионов евро.

В проекте участвуют Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области и подконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей. Там планируют обустраивать социальное жилье для переселенцев и ремонтировать или обновлять школы и детсады.

В первую очередь проект рассчитан на громады, в которых зарегистрировано большое количество переселенцев. Также в коммунальной собственности должны быть здания площадью не больше 1200-1500 квадратных метров, где можно обустроить социальное жильё.

«Те громады, которые такие проекты предложат, в случае, если они будут отобраны, также будут иметь возможность провести модернизацию и ремонт детского сада или школы», — добавил и.о. директора УФСИ Андрей Лактионов.

По его словам, правительство Германии также планирует выделить следующий грант на 14,5 миллиона евро для развития объектов первичной медицины. Этот проект стартует осенью 2019 года.

На предыдущем этапе в Харьковской области обустраивали шесть объектов социального жилья для переселенцев. По информации Андрея Лактионова, один уже заселён, два получили сертификаты на ввод в эксплуатацию и три будут готовыв ближайшее время.

Проект реализуется на основе соглашения между правительствами Украины и Германии через банк KFW.

В сентябре 2016 года в Золочеве начали обустраивать общежитие для переселенцев на базе бывшего неврологического отделения местной больницы.

В феврале 2017-го ещё один объект начали строить в посёлке Дослидное Красноградского района. На строительство предполагалось потратить 5,5 миллиона гривен.

В Лозовой для переселенцев обустроили социальный отель на 50 мест.

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