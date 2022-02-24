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В Харьковской области ввели комендантский час: что он предусматривает
В связи с российским вторжением в Харьковской области вводится комендатский час, который будет действовать с 22.00. до 06:00 часов.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Жителям Харьковщины запрещено в это время находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.
При этом в ХОГА отметили, что граждане в случае опасности беспрепятственно могут направляться в бомбоубежища и в комендантский час. Только необходимо при себе иметь удостоверение личности.
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