В Харьковской области ввели комендантский час: что он предусматривает

В связи с российским вторжением в Харьковской области вводится комендатский час, который будет действовать с 22.00. до 06:00 часов.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Жителям Харьковщины запрещено в это время находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.

При этом в ХОГА отметили, что граждане в случае опасности беспрепятственно могут направляться в бомбоубежища и в комендантский час. Только необходимо при себе иметь удостоверение личности.

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