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В Харьковской области учителям понизили зарплаты

В Харьковской области учителям понизили зарплаты

В Змиеве Харьковской области и других населённых пунктах Змиевской громады учителям понизили зарплаты. В частности, надбавка за престижность труда сокращена с 30% до 10%. Об в эфире "Украинского радио Харьков" рассказал мэр Змиева Павел Голодников.

"За январь учителя не получили надбавки. Мы нашли резервы в 5 млн грн, чтобы учителя получали надбавку 10%. Когда рассматривали бюджет, мы просили на образовательную субвенцию 95 млн с учетом надбавки, но нам дали 80 млн. То есть в этом году субвенцию на зарплаты педагогам нам урезали на 15 млн. Таким образом, мы недополучили возможность выплачивать учителям надбавку 30% в полном объеме", - сказал председатель Змиевской громады.

По его словам, малочисленные школы в громаде не закрывали. Но это может произойти, если согласятся местные жители.

"Есть небольшие школы, где мало детей. Например, обучение одного ребенка в школе в селе Красная Поляна стоит 22 000 гривен. Это почти в три раза больше, чем в Змиевском лицее №1", - рассказал Голодников.

Отметим, что по данным экспертов Программы поддержки реформы децентрализации в Украине U-LEAD с Европой, шести громадам Харьковской области в 2021 году может не хватить денег, выделяемых из госбюджета на зарплаты учителей. Это Кондрашевская, Змиевская, Купянская, Нововодолажская, Лозовская и Сахновщинская громады, которые попали в "красную" зону Индекса финансовой состоятельности школьной образовательной сети на 2021 год. Причина - значительное расхождение между расчетной наполняемостью классов и фактической.

Источник: sq.com.ua

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