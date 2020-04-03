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В Харьковской области заработала горячая линия о COVID-19

В Харьковской области заработала горячая линия о COVID-19

В Харьковской области начала работу волонтерская горячая линия о COVID-19. Позвонив 0-800-31-80-31, можно задать любой вопрос о симптомах заболевания, алгоритме своих действий, эпидситуации в области, попросить о помощи. Колл-центр работает с 9:00 до 18:00, планирует перейти на работу в режиме 24 часа 7 дней в неделю.

По словам председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, волонтеры не только информируют, но и оказывают помощь людям. Сейчас в этой работе задействовано более 800 волонтеров, и каждый день к команде добавляются люди.

Еще одна важная функция, которую будет выполнять колл-центр - это сбор информации.

Очень важно, чтобы у нас была аналитика, с какими вопросами чаще всего обращаются люди, эту информацию необходимо будет обрабатывать и действовать на опережение, - подчеркнул Кучер.

Руководитель Благотворительного фонда "Харьков с тобой" и Центра помощи "Стоп COVID-19" Андрей Шейнин отметил, что операторы колл-центра пользуются информацией исключительно из официальных источников: ВОЗ, МОЗ, НСЗУ и так далее. Он отметил, что, кроме потребности людей в информации, волонтеры понимают, что люди будут нуждаться и в материальной помощи.

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Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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