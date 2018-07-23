В харьковском аэропорту у иностранца нашли килограмм серебра
Накануне на таможенном посту «Харьков-аэропорт» харьковские таможенники обнаружили килограммовый слиток из серебра.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.
Незаконно ввезти слиток в Украину пытался гражданин Ливана, спрятав его в чемодане.
Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», заявив об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.
Однако в ходе таможенного досмотра багажа мужчины в его чемодане обнаружили металлический слиток серебристого цвета с маркировкой "METALOR 1 Kilo Silver 999.0 Switzerland K101407".
Своими действиями пассажир нарушил требования части 4 (Перемещение банковских металлов) Постановления Правления Национального банка Украины от 27.05.2008 №148 «О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины».
В отношении правонарушителя правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил по статьям 471, 472 Таможенного кодекса Украины.