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В Харьковском апелляционном суде – острая нехватка судей. Во всей Украине не нашлось желающих помочь

В Харьковском апелляционном суде – острая нехватка судей. Во всей Украине не нашлось желающих помочь

Ни один судья Украины не изъявил желания быть командированным в Харьковский апелляционный суд, где есть десятки вакансий судей. Напомним, в Харьковском апелляционном суде по штатному расписанию должно быть 60 судей, однако 43 должности - вакантны. По состоянию на 1 января в суде работали всего 16 судей. В связи с этим Высший совет правосудия решил командировать в суд 12 судей из других регионов Украины. Срок подачи документов истек 5 февраля. Желающих поехать в Харьков не нашлось.

В связи с этим Высший совет правосудия принял решение продлить сроки подачи документов до 22 февраля. Со списком необходимых документов можно ознакомиться здесь.

Напомним, по информации Государственной судебной администрации Украины, за январь - сентябрь 2020 года судьям Харьковского апелляционного суда поступило 21 138 дел и материалов. Это значит, что ежемесячно каждый судья получал 83,9 дел и материалов, а с 1 января этот показатель возрос до 146,8 дела и материалов. В то же время в апелляционных судах по Украине этот показатель составляет в среднем 52,5 дела и материала.

Справка SQ. Харьковский апелляционный суд - суд второй инстанции, юрисдикиция которого распространяется и на Харьковскую область. Находится на площади Героев Небесной сотни.

Источник: sq.com.ua

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