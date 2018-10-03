В Харьковском горсовете - новый депутат

Директор КП "Харьковгорлифт" Алексей Топчий зарегистрирован депутатом Харьковского горсовета вместо Ивана Поповича, который скончался в августе (входил в состав фракции "За Харьков, за Возрождение"). Об этом председатель Харьковской городской избирательной комиссии Анна Биндич.

"Депутатский корпус направил в избирком уведомление о смерти депутата. В соответствии с законодательством Украины мы подняли списки кандидатов. Следующими в списке были кандидаты Артеменко и Зуб. Но они написали отказы от депутатства. После них в списке был Топчий", - рассказала Биндич.

По ее словам, кандидатуру Топчия поддержали 11 из 12 членов избиркома. Он получил временное удостоверение депутата, которое сможет сменить на постоянное после того, как даст присягу на ближайшей сессии горсовета.

Источник: sq.com.ua

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