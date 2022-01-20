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В Харьковском историческом музее будет новый директор

В Харьковском историческом музее будет новый директор

В конкурсе на должность руководителя директора Харьковского исторического музея победила Ольга Сошникова, занимающая должность заместителя директора учреждения. О победе в конкурсе Ольга Сошникова сообщила на своей странице в Facebook.

Харьковскому историческому музею имени М.Ф. Сумцова быть современным, открытым, интересным, и мы вместе его построим! Мы открыты к сотрудничеству, - отметила Ольга Сошникова.

За победу в конкурсе, помимо Ольги Сошниковой, боролись режиссер Игорь Поддубный и бывший директор областного департамента культуры и туризма Олег Яцина.

Теперь кандидатуру Ольги Сошниковой должен утвердить облсовет.

Ольга Сошникова работает в историческом музее с 1998 года. С 2006 года – заместитель директора. После увольнения Владимира Цыгулева с ноября 2021 года Сошникова исполняет обязанности руководителя учреждения.

Справка SQ. Харьковский исторический музей имени Николая Сумцова основан в 1920 году как Музей Слободской Украины.

В советское время музей был расположен в здании бывшего Городского художественно-промышленного музея (Сергиевская пл., 2), в архиерейском доме Покровского монастыря (ул. Университетская, 8) и здании бывшей Жирардовской мануфактуры (ул. Университетская, 10).

В начале 1930-х годов Музей Слободской Украины был переименован в исторический.

В 1940-х годах Харьковский исторический музей стал одним из крупнейших в УССР, его собрания насчитывали более 100 тысяч предметов. Во время Великой Отечественной войны музей был поврежден, а коллекции оказались практически полностью уничтожены. После войны музей был восстановлен и пополнен экспедициями материалами из районов области.

С 1990-х годов Исторический музей располагался в здании бывшего ломбарда (ул. Университетская, 5). В собрание музея вошли коллекций нескольких харьковских музеев: Городского художественного музея, собрание Историко-филологического общества, Волынского епархиального древлехранилища. Наиболее ценные экспонаты принадлежали ранее Григорию Сковороде, Тарасу Шевченко, харьковским театрам, цехам.

В нынешнее здание, расположенное на улице Университетской, 5, музей переехал в 1990 году.

В честь 100-летия Харьковского исторического музея Национальный банк Украины выпустил памятную монету.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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