В Харьковском историческом музее открылась выставка, посвященная курсантам Академии Нацгвардии

На выставке — фотографии, рассказывающие об обучении и жизни курсантов.

Выставка открыта в рамках «культурного меморандума», который подписали с музейными учреждениями и художественными галереями оперативно-территориальные объединения и части НГУ. Об этом сообщает пресс-служба Академии.

Первые посетители выставки — кадеты, студенты, преподаватели предмета «Защита Отечества» в школах, военнослужащие, многодетные семьи ассоциации «АММА».

После Харькова выставка отправится в Сумы, Краматорск, Северодонецк, Днепр, Полтаву, Одессу, Ивано-Франковск и другие областные центры Украины.

Параллельно с Харьковом на западе Украины выставка открылась во Львове.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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