В Харьковском историческом музее открылась выставка, посвященная курсантам Академии Нацгвардии
На выставке — фотографии, рассказывающие об обучении и жизни курсантов.
Выставка открыта в рамках «культурного меморандума», который подписали с музейными учреждениями и художественными галереями оперативно-территориальные объединения и части НГУ. Об этом сообщает пресс-служба Академии.
Первые посетители выставки — кадеты, студенты, преподаватели предмета «Защита Отечества» в школах, военнослужащие, многодетные семьи ассоциации «АММА».
После Харькова выставка отправится в Сумы, Краматорск, Северодонецк, Днепр, Полтаву, Одессу, Ивано-Франковск и другие областные центры Украины.
Параллельно с Харьковом на западе Украины выставка открылась во Львове.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина