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В Харьковском историческом музее восстановят выставочный зал

В Харьковском историческом музее восстановят выставочный зал

Необходимые средства для реконструкции выделили из областного бюджета во время пленарного заседания ХХ сессии Харьковского областного совета.

За счет областного бюджета восстановят выставочный зал на первом этаже Харьковского исторического музея им. Н.Ф. Сумцова, где находится интерактивная экспозиция «Харьковщина с древнейших времен до современности».

«21 января следующего года Историческому музею исполняется 100 лет, - отметил начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцина. - Кроме ремонтных работ в выставочном зале, к этой дате запланирован ряд мероприятий, в том числе выпуск почтовой марки и памятной монеты. Соответствующие письма мы уже направили генеральному директору ОАО «Укрпочта» и руководству Национального банка Украины. На сегодня вопросы решаются».

Также по решению областного совета увеличено количество объектов культуры, которые будут реконструировать в 2019 году.

Из областного бюджета выделены средства на капитальный ремонт выставочного зала в Лозовской детской художественной школе. Капитальные работы проведут в Близнюковском и Богодуховском районных домах культуры. Средства выделены также на реконструкцию здания клуба в селе Максимовка Богодуховского района и капремонт корпусов Валковского РДК.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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