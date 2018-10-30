В Харьковском облсовете прокомментировали появление письма о форме обращения к его главе

Ранее сообщалось о том, что харьковские коммунальные предприятия получили письма от заместителя начальника управления по вопросам коммунальной собственности областного совета Ирины Потопальской, в которых идет речь об официальном обращении в письмах к главе Харьковского областного совета.

Также в обращении отмечалось, что «письма, которые не соответствуют данным требованиям, будут возвращены без рассмотрения".

Как сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета, особых норм для корреспонденции, адресованной Сергею Чернову, не устанавливали и планируют отвечать на все обращения граждан, в том числе и на содержащие нарушения норм украинского делового языка.

Опубликованное в социальных сетях письмо к руководителям областных коммунальных учреждений, автор которого пытается обобщить формат письменного обращения к председателю Харьковского областного совета и его заместителей, имеет исключительно рекомендательный характер и является личной инициативой работника, за чьей подписью оно было разослано, объяснили в облсовете.

По информации пресс-службы облсовета, особых требований ко входящим документам на имя председателя Харьковского областного совета или его заместителей Инструкция по делопроизводству областного совета не устанавливает.

Но даже отход от этих правил и норм никогда не был и не будет поводом для того, чтобы оставить письмо без рассмотрения, подчеркнули в облсовете.

По информации пресс-службы облсовета, за сутки на адрес Харьковского областного совета поступает до 100 писем. Все они рассматриваются в срок и надлежащим образом, на них готовятся ответы, при необходимости направляются промежуточные письма-ответы.

«Харьковский областной совет принципиально работает открыто и демократично. Каждый человек, который обращается в это учреждение письменно или лично, может рассчитывать на соответствующее внимание, адекватный ответ и помощь в пределах полномочий органа местного самоуправления регионального уровня», - отметили в пресс-службе облсовета.

Агентство Телевидения Новости