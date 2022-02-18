В Харьковском СИЗО показали платную камеру (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Платная камера рассчитана на трех человек.
Платную камеру ГУ «Харьковский следственный изолятор» и еще две обычные — на 8 и 14 человек — отремонтировали за счет реализации проектов по предоставлению услуг улучшенных условий содержания. Всего за время действия экспериментальных проектов учреждение получило около 150 тыс. грн, — сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний.
В настоящее время продолжают ремонтировать еще 3 камеры СИЗО, 2 из которых – для содержания несовершеннолетних.
Фоторепортаж — Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминальных наказаний.
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков