В Харьковском СИЗО показали платную камеру (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Платная камера рассчитана на трех человек.

Платную камеру ГУ «Харьковский следственный изолятор» и еще две обычные — на 8 и 14 человек — отремонтировали за счет реализации проектов по предоставлению услуг улучшенных условий содержания. Всего за время действия экспериментальных проектов учреждение получило около 150 тыс. грн, — сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний.

В настоящее время продолжают ремонтировать еще 3 камеры СИЗО, 2 из которых – для содержания несовершеннолетних.

Фоторепортаж — Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминальных наказаний.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»