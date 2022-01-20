В Харьковском театре Пушкина выбрали директора

Конкурс на должность директора Театра им. Пушкина в Харькове выиграла Инга Лобанова.

Второе заседание комиссии по отбору на должность директора театра состоялось 18 января. Об этом пишет «Накипело».

Отмечается, что Ингу Лобанову поддержали пять членов комиссии из девяти. Однако, она сможет приступить к выполнению своих обязанностей после того, как результаты конкурса утвердит облсовет.

Известно, что Лобанова имеет образование театроведа, работала художественным руководителем в Харьковской филармонии. Женщина также вела радиопрограммы и написала десятки научных публикаций о театральной деятельности. Также сообщается, что в 2020 году по итогам конкурса Инга Лобанова заняла должность руководителя литературно-драматической части в ХНАТОБе.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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